"البيئة" تبحث مع "المقاولون العرب" التعاون في إعادة تدوير مخلفات الهدم والبناء

كتب- محمد نصار:

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اجتماعًا مع المهندس أحمد العصار، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، لبحث سبل التعاون في مجال إعادة تدوير مخلفات الهدم والبناء، ومخلفات الأخشاب، والاستفادة المثلى من المخلفات الصناعية، وذلك بمقر وزارة البيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبحضور الأستاذ ياسر عبد الله، رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، والمهندسة رحاب يحيى، مدير مكتب رئيس مجلس إدارة الشركة.

وأكدت وزيرة البيئة خلال الاجتماع أن الدولة تمتلك استراتيجية واضحة لإعادة تدوير مختلف أنواع المخلفات، وتعمل وفق إطار تشريعي منظم يسمح بالتعامل مع كافة أشكال المخلفات، مشيرة إلى أن قانون تنظيم إدارة المخلفات يدعم بشكل مباشر مشاركة القطاع الخاص في المنظومة البيئية، ويعزز الشراكة الفعالة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وتناول الاجتماع مناقشة فرص التعاون بين الوزارة والشركة في تدوير مخلفات الهدم والبناء وتحويلها إلى منتجات قابلة للاستخدام في أعمال الإنشاء والبناء، مع التأكيد على أهمية تعميم التجربة وتطبيقها في مختلف المحافظات لتحقيق أقصى استفادة بيئية واقتصادية.

واستمعت الوزيرة إلى عرض مفصل من المهندس أحمد العصار حول جهود الشركة في هذا المجال، حيث أوضح أن "المقاولون العرب" بدأت منذ ثلاث سنوات تنفيذ مشروع متكامل لإعادة تدوير مخلفات الهدم والبناء، يشمل معامل متخصصة لإعادة تصنيع هذه المخلفات إلى مواد خرسانية، بالإضافة إلى امتلاك الشركة لكسارات متطورة تُستخدم في عمليات التدوير.

كما استعرض رئيس مجلس الإدارة تجربة الشركة في إعادة تدوير الأخشاب الناتجة من مواقعها الإنشائية وتحويلها إلى أثاث خشبي مكتبي ومنزلي، يتم تصنيعه بالكامل داخل مصانع الشركة بمدينة العاشر من رمضان. وأوضح أن هذه المنتجات تُعرض في معرض خاص بالمصنع ويتم تسويقها داخليًا من خلال العاملين، كما يتم استخدامها في مشروعات الشركة المختلفة، مما يحقق استفادة مزدوجة من المخلفات ويحافظ على البيئة.

وأعربت الدكتورة ياسمين فؤاد عن تقديرها لهذه التجربة الرائدة، مؤكدة استعداد الوزارة لتقديم كافة أوجه الدعم اللازم لتعزيزها والترويج لها، مع بحث إمكانية تعميمها على نطاق أوسع. كما رحبت بالدعوة لزيارة مصنع إعادة تدوير الأخشاب بالعاشر من رمضان للاطلاع على المشروع ميدانيًا، ووجهت بتوفير كافة البيانات المتعلقة بالمخلفات الصناعية لدراسة سبل استفادة الشركة منها ضمن منظومة التدوير المستدام.

اقرأ أيضًا:

موجة شديدة الحرارة.. توقعات طقس الأيام المقبلة

قانون العمل الجديد| حظر تشغيل الأطفال في هذه المهن

الجلطات وقرحة المعدة.. تعرف على الأضرار الصحية لتناول البيتزا