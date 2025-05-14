إبراهيم عيسى: محمد بن سلمان حرر المملكة من قبضة الفكر المتطرف

كتبت -داليا الظنيني:

قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان نجح في تحقيق ما خطط له من إصلاحات جذرية داخل المملكة، مشيرًا إلى أن ما فعله يُعد تحولًا تاريخيًا يستحق التقدير والتهنئة.

وأوضح إبراهيم عيسى، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الأمير محمد بن سلمان حرر المملكة من قبضة الفكر المتطرف، ومن سطوة المؤسسات الدينية التي نصّبت نفسها وصية على المجتمع والدولة معًا، متابعًا: "نحن أمام مشروع حقيقي لإنقاذ السعودية من الحصار العقلي والثقافي الذي كان يعيق تطورها، والانتقال بها إلى فضاء أوسع من الانفتاح والتسامح والحداثة".

وأشار إبراهيم عيسى، إلى أن الأمير محمد بن سلمان أنهى، بضربة واحدة، سيطرة مؤسسات دينية كانت تعطل القرارات وتمارس وصاية فكرية، لينقل السعودية إلى مرحلة جديدة عنوانها الدولة المدنية التي تقدّم مصلحة الشعب، وتتبنّى فهمًا واقعيًا مستنيرًا للإسلام.

وتابع: "ولي العهد السعودي وضع بلاده على طريق التعايش والتقدم، وفتح الباب لإسلام التسامح لا التشدد، وإسلام الحداثة لا الغلو.. هذا ما فعله محمد بن سلمان، وهذا ما يجعلنا نرفع له القبعة احترامًا وتقديرًا لهذا التحول التاريخي".