حدث في 8 ساعات|مدبولي يكشف ملامح رؤية الإصلاح الاقتصادي.. والعمل تعلن عن وظائف بالإمارات برواتب 4 آلاف درهم

كتب-عمرو صالح:

شهدت مصر، اليوم الثلاثاء، العديد من الأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية المهمة، أبرزها كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، سمات نهجِ الإصلاحِ الاقتصادي الذي تحرص مصرُ على تبنيه حاليًا ومستقبلًا.

ويستعرض مصراوي خلال السطور التالية أبرز الأحداث التي شهدتها البلاد خلال الـ8 ساعات الماضية:

تفاصيل لقاء "المسلماني" مع رئيس مؤسسة الإنتاج البرامجي لمجلس التعاون الخليجي

بحث الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، مع الشيخ مبارك فهد جابر الأحمد الصباح رئيس مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لدول مجلس التعاون الخليجي، أوجه التعاون بين التليفزيون المصري والمؤسسة وذلك علي هامش انعقاد الملتقي الإعلامي العربي بدولة الكويت.

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وزير الصحة يترأس اجتماع اللجنة الوزارية لوضع محددات العدالة الاجتماعية لاستحقاق الدعم

ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماع اللجنة الوزارية لمحددات العدالة الاجتماعية، وذلك لمناقشة مقترح محددات العدالة الاجتماعية لاستحقاق الدعم، وذلك بحضور الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، ومحمد جبران، وزير العمل، وعددًا من ممثلي الوزرات الجهات المعنية.

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فرص عمل بالإمارات برواتب تصل لـ 4 آلاف درهم - التخصصات وطريقة التقديم

أعلن وزير العمل محمد جبران، الثلاثاء، فتح باب التقديم على 1072 فرصة عمل ، في شركة "هايتك الإمارات للمقاولات العامة"، وفرتها "الوزارة" بالتنسيق بين الإدارة المركزية للعلاقات الدولية ، والإدارة العامة للتشغيل، ومكتب التمثيل العمالي بدولة الإمارات برئاسة منال عبدالعزيز عثمان، برواتب تصل إلى 4000 درهم كل شهر ،وأجور إضافية وفقا للإنتاجية.

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صور.. أجواء ترابية بالقاهرة والجيزة والأرصاد تكشف السبب

رصدت عدسة "مصراوي" أجواء ترابية ببعض مناطق بالقاهرة والجيزة، في ظل حالة من التقلبات الجوية تشهدها البلاد منذ عدة أيام.

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رئيس الوزراء يكشف ملامح رؤية الإصلاح الاقتصادي حاليًا ومستقبلًا

كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، سمات نهجِ الإصلاحِ الاقتصادي الذي تحرص مصرُ على تبنيه حاليًا ومستقبلًا.

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رئيس الوزراء: نحرص على حماية الفئات الهشة من تبعات الإصلاح الاقتصادي

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حرص الدولة المصرية على تعزيز أُطر الحماية الاجتماعية لدعم الفئات الهشة، وتقليل تبعات الإصلاحِ الاقتصادي عليها من خلال تبني العديدِ من السياسات والبرامجِ التي تستهدفُ وبدقة الفئات المستحقةَ.

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رئيس الوزراء: مواصلة مسيرة الإصلاح الاقتصادي التي بدأت عام 2016

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة المصرية تُدرك جيدًا أن تحسين نوعية النمو الاقتصادي لا يقل أهمية عن رفعِ وتيرة النمو الاقتصادي، فبلوغ مستويات شاملة ومتوازنة ومستدامة وأكثر عدالةً وإنصافًا من النمو الاقتصادي يعد الهدف الأسمى للحكومة المصرية من خلالِ برنامجِ عملها للفترة (2025/2024-2027/2026) بعنوان "معًا نبني مستقبلًا مستدامًا".

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مدبولي: التزامنا بمرونة سعر الصرف انعكس إيجابًا على سوقِ الصرف الأجنبي

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر التزمت بسياستها المرنة لسعر الصرف في مواجهة التقلبات التي طالت الأسواق المالية العالمية، وهو ما انعكس إيجابًا على سوقِ الصرف الأجنبي.

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رئيس الوزراء: نسعى لخفض الدين إلى 80% رغم تزايد مديونية ثلث بلدان العالم

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه بينما تشير التوقعات الدولية إلى زيادة معدلات المديونية في ثلث بلدان العالم، تسعى مصر إلى خفض نسبة دين أجهزة الموازنة العامة والوصول بها إلى معدلات أكثر استدامة إلى نحو 80% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي 2026/2027 عبر تبني إصلاحات مالية جادة على جانبي الموازنة من أهمها تبني إصلاحاٍت ضريبية تستهدفُ توسيع القاعدة الضريبية وتيسير الإجراءات الضريبية على الممولين.

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البيئة تعلن رصد القرش الحوتي في دهب: نوع نادر ومصدر جذب سياحي

وجهت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، فريق عمل محميات جنوب سيناء للتأكد من ظهور سمكة قرش من نوع القرش الحوتي بساحل مدينة دهب بمحافظة جنوب سيناء.

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