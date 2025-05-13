إبراهيم عيسى: الدولة المسيطرة تصنع مجتمعًا هشًا

كتب- حسن مرسي:

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى على وجود حالة من "الجمود" تخيم على المسار السياسي في مصر، مبينًا أن الدولة لم تعد تقدم أفكارًا جديدة، بل تكرر ما هو قديم.

وأوضح عيسى، خلال برنامجه "حديث القاهرة" عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن مؤسسات الدولة، وعلى رأسها الحكومة، لا تشهد أي تغيير يذكر، وتسير في اتجاه واحد "ثابت" لا يبدو أنها تنوي تعديله أو تصحيحه.

وشدد عيسى على أن الدولة ترى في هذا النهج "مصلحة للنظام والمواطن والشعب"، واصفًا إياه بأنه "امتداد لفكر يوليو"، مشيرًا إلى أن الحكومة تتبنى وجهة نظر مفادها أنها "تعرف مصلحة المواطن أكثر منه".

وتابع: "غلق المجال العام يؤدي إلى هشاشة المجتمع". وأوضح أن الدولة تعتقد أن "السيطرة الكاملة تعني القوة"، لكن الحقيقة، كما تُظهر التجارب، هي أن "الدولة المسيطرة تصنع مجتمعًا هشًا".

واستطرد: "كلما ظنت الدولة أنها تُحكم قبضتها، كلما كان المجتمع أكثر هشاشة، وعند فقدان السيطرة تظهر الفوضى في ظل هذا المجتمع الهش"، مؤكدًا على أن "غلق المجال العام يؤدي إلى ضبابية المستقبل".