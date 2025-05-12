صور وفيديو.. محافظ القاهرة يقود حملة لغلق المقاهي المخالفة بطلعت حرب

كتب- محمد نصار:

قاد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، حملة مكبرة مفاجئة للأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتنسيق مع شرطة المرافق لرفع الإشغالات وغلق المقاهى المخالفة في المنطقة المحيطة بالنادي الدبلوماسي المصري بشارع قشتمر بطلعت حرب بحي غرب القاهرة.

وأكد محافظ القاهرة، أن العاصمة تشهد حاليًا حملات موسعة بمختلف الأحياء لرفع الإشغالات ضمن خطة المحافظة لعودة الانضباط لشوارعها، وتحقيق السيولة المرورية تسهيلًا على المواطنين.

وكلف محافظ القاهرة، رؤساء الأحياء، بالتواجد الميداني بشكل مستمر ودوري للقضاء على كل المظاهر السلبية بالشوارع، مع المتابعة المستمرة لمنع عودة الإشغالات والحفاظ على الانضباط بالشارع، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

ورفعت الأجهزة التنفيذية، خلال الحملة، الإشغالات، وتم غلق المقاهي المخالفة وفصل المرافق، وإزالة الحواجز الحديدية، ومنع الانتظار الخاطىء، وفتح الشارع، وإزالة الوصلات الكهربائية العشوائية، وإعادة الانضباط إلى المنطقة، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وتحرير المحاضر اللازمة.

رافق محافظ القاهرة، اللواء إبراهيم عبد الهادي، نائب المحافظ للمنطقة الغربية، وعدد من قيادات المحافظة.

اقرأ أيضًا:

وزير الشؤون النيابية يكشف حقيقة "حظر النشر" في قانون الإيجار القديم

12 توصية لـ"رياضة النواب" لتطوير الأداء المؤسسي داخل وزارة الشباب والرياضة