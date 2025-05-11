خطاب رسمي.. التضامن الاجتماعي تنفي وجود كيان تحت مسمى "نقابة القانونيين"

كتب- أحمد الجندي:

أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، في خطاب أرسلته إلى عبدالحليم علام نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، أن الوزارة لا تتبع أي كيانات أو نقابات تحت مسمى "نقابة للقانونيين".

جاء ذلك ردًا على طلب نقيب المحامين بتصدي وزارة التضامن لأي محاولات تستهدف إنشاء كيان أو مبادرة تحت هذا الاسم.

وأوضحت الوزيرة في خطابها أن قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019 يحظر على مؤسسات المجتمع الأهلي ممارسة الأنشطة السياسية أو الحزبية أو النقابية.

وأشارت إلى أن الوزارة تلتزم بمراجعة دقيقة للطلبات المقدمة لتأسيس أي مؤسسات مجتمع أهلي قبل تسجيلها، مشيرة إلى أن المادة 15 من القانون تمنع الجمعيات من ممارسة الأنشطة النقابية أو استخدام مقراتها لهذا الغرض.

وأعربت الوزيرة عن تقديرها للنقيب وأكدت التزام الوزارة بالقوانين المعمول بها في هذا الشأن.

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