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"المتحدة" تُشيد بصناع دراما رمضان 2025: موسم متميز في الجودة والمضمون

03:13 م الأحد 11 مايو 2025

طارق نور

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كتب- محمد نصار:

توجَّه الأستاذ طارق نور، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بالشكر والتقدير لكافة صناع الدراما الذين تعاونوا مع "المتحدة" في موسم دراما رمضان 2025، مشيدًا بما بذله الكتاب والمخرجون والممثلون ومنتجو وفِرق العمل من جهد كبير أثمر عن إنتاج أكثر من 20 مسلسلًا تميزت بجودة فنية عالية.

وأكد نور أن الموسم الرمضاني هذا العام اتسم بمخاطبة العقول ومناقشة قضايا اجتماعية متنوعة تمس المجتمع المصري، ما يعكس تطورًا ملحوظًا في المحتوى الدرامي. وأضاف أن هذا النجاح يمثل حافزًا للمبدعين لمواصلة الارتقاء بالدراما المصرية، وتعزيز دورها القائم على الوعي والمسؤولية، قائلًا إن "الاكتساب بالمناعة أهم من الاكتفاء بالمنع".

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طارق نور صناع دراما رمضان الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية
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