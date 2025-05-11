أونلاين.. طرق سداد فاتورة كهرباء شهر مايو 2025

كتب- محمد صلاح:

أتاحت وزارة الكهرباء طرقَ دفع فواتير الكهرباء إلكترونيًّا، في إطار بحث عدد كبير من المواطنين مع بداية كل شهر عن الطرق المتاحة لذلك.

ويرصد "مصراوي" طريق دفع فاتورة الكهرباء "أونلاين" عن شهر مايو 2025؛ في ما يلي:

طرق دفع فاتورة الكهرباء "أونلاين":

- يمكن للمواطنين دفع فاتورة الكهرباء عن طريق الموبايل "إلكترونيًّا"، ومعرفة الاستهلاك الكهربائي الشهري والاستعلام عن قيمة الفاتورة، عبر اتباع الخطوات الآتية:

1- الدخول على الموقع الرسمي لموقع وزارة الكهرباء.

2- ادخل على قسم الخدمات.

3- اختر الاستعلام عن فواتير الكهرباء.

4- اختر المحافظة التابع لها عداد الكهرباء.

5- أدخل بيانات الاسم ورقم العداد المكون من 10 أرقام.

6- ترقب دقائق معدودة، وستظهر لك نتيجة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء.

7- اختر طريقة السداد المميزة لك لدفع فاتورة الكهرباء.

خطوات دفع فاتورة الكهرباء من "فوري":

يفضل الكثير من المواطنين بدلًا من الانتظار في الصفوف الطويلة من أجل دفع فاتورة الكهرباء، دفع الفاتورة أونلاين، أو عن طريق "فوري"؛ بهدف تخفيف الأعباء على المواطنين، وذلك من خلال الخطوات التالية:

1- الدخول عبر المنصة الرسمية لموقع الكهرباء.

2- اضغط على أيقونة "دفع الفاتورة" وقُم بتسجيل الدخول.

3- أدخل بيانات العداد والمكون من 10 أرقام.

4- اضغط على زر الدفع عن طريق "فوري".

خطوات دفع فاتورة الكهرباء من خلال فودافون كاش:

أتاحت شركة فودافون من خلال خدمة "فودافون كاش" دفع فاتورة الكهرباء الشهرية عبر الخطوات التالية:

1- ادخل على تطبيق "فودافون كاش".

2- اختر مقدم الخدمة التابع لها، واستعلم عن القيمة المستحقة عن طريق رقم الموبايل أو رقم الفاتورة المسجلة.

3- بعد الاستعلام سيظهر المبلغ المستحق.

4- أدخل رقمك السري؛ لتأكيد الدفع.

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