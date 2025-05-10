طلب إحاطة بسبب ضعف الترويج العالمي للمتحف المصري الكبير

كتب- نشأت علي:

تقدم الدكتور إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجَّهًا إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وشريف فتحي، وزير السياحة والآثار، بشأن ما وصفه بـ"ضعف الترويج العالمي لافتتاح المتحف المصري الكبير"، والمقرر افتتاحه في 3 يوليو المقبل.

وانتقد "رمزي" أداء وزارة السياحة والآثار في هذا الملف، مؤكدًا أن الترويج الحالي لا يرقى لحجم وأهمية الحدث، ولا يعكس المكانة الحضارية لمصر عالميًا، مشيرًا إلى أن الافتتاح يجب أن يكون مناسبة ثقافية وسياحية كبرى يتابعها العالم بأسره.

وشدد النائب على ضرورة تدخل رئيس مجلس الوزراء بشكل عاجل لوضع خطة متكاملة للترويج العالمي للمتحف، بالتعاون مع مختلف الوزارات والجهات المعنية، وباستخدام الوسائل الإعلامية الدولية المؤثرة.

واقترح رمزي الاستعانة بخبراء الآثار الكبار، وعلى رأسهم الدكتور زاهي حواس، للمشاركة في الترويج من داخل المتحف عبر لقاءات حية ومباشرة، تُبَث على الهواء لتسليط الضوء على الإنجاز الحضاري والتاريخي الذي تحقق في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، باعتبار المشروع من أهم المشروعات القومية الكبرى.

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