أحدث 13 صورة أرضية من داخل أنفاق الخط الرابع للمترو

كتب- محمد نصار:

تواصل وزارة النقل، تنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق، الذي يمثل أحد أبرز مشروعات النقل الحضري الجماعي الحديثة في مصر.

وتمتد المرحلة الأولى من الخط بطول 19 كم، وتضم 17 محطة (16 نفقية و1 سطحية)، تبدأ من غرب الطريق الدائري بمدينة 6 أكتوبر، مرورًا بمحطة المتحف المصري الكبير وميدان الرماية وشارع الهرم، وصولاً إلى محطة الجيزة حيث يتقاطع مع الخط الثاني للمترو، ثم يواصل امتداده حتى محطة الملك الصالح للتقاطع مع الخط الأول، وينتهي في محطة الفسطاط.

وتُجرى حاليًا الأعمال الإنشائية للمحطات وأعمال الحفر للنفقين المخصصين لكل اتجاه باستخدام 4 ماكينات حفر عملاقة (ماكينتان لكل اتجاه). كما تقترب أعمال إعادة الشيء لأصله من الانتهاء في محيط محطات المتحف الكبير، والرماية، والأهرامات، ومن المقرر الانتهاء منها بالكامل قبل افتتاح المتحف المصري الكبير في 3 يوليو المقبل.

وتُجرى حاليًا دراسات تنفيذ المرحلة الثانية من الخط، والتي تمتد لمسافة 31.8 كم وتضم 21 محطة (15 نفقية و6 علوية)، حيث يمر المسار بمناطق حيوية تشمل السيدة عائشة، وصلاح سالم، وطريق النصر، وجامعة الأزهر، ومدينة نصر، حتى يتقاطع مع مونوريل شرق النيل بمحطة الطيران، ثم يمتد حتى التجمع الأول بالقاهرة الجديدة، انتهاءً بموقع ورشة العمرة الجسيمة شمال تقاطع الطريق الدائري مع طريق القاهرة/ السويس، مع إمكانية تنفيذ فرع مستقبلي يصل إلى مطار القاهرة الدولي ليتكامل مع الخط الثالث للمترو.

كما تشمل خطط التطوير المستقبلية تنفيذ المرحلة الثالثة من الخط لربط حدائق الأشجار بميدان الحصري بطول 16.3 كم لخدمة سكان مناطق 6 أكتوبر وربطهم بمونوريل غرب النيل، إلى جانب المرحلة الرابعة التي تمتد من نهاية المرحلة الثانية وحتى مطار العاصمة بطول 38.7 كم، للربط مع القطار الكهربائي الخفيف (LRT).

ويمثل الخط الرابع نقلة نوعية في ربط مدينتي السادس من أكتوبر والقاهرة الجديدة بشبكة مترو الأنفاق، ويستهدف خدمة مناطق ذات كثافة سكانية مرتفعة تشمل الهرم، وفيصل، والعمرانية، والجيزة، ومدينة نصر، وجامعة الأزهر، والقاهرة الجديدة، ومن المتوقع أن ينقل الخط نحو 1.5 مليون راكب يوميًا عند اكتماله.

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