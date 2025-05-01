وزير السياحة: إطلاق بنك الفرص الاستثمارية السياحية قريبًا

كتب- محمد أبو بكر:

عقد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، سلسلة من اللقاءات المهنية مع عدد من رؤساء مجالس الإدارة والمسؤولين التنفيذيين في شركات طيران عربية ودولية، بالإضافة إلى عدد من المستثمرين والشركات العاملة في مجال إدارة وتشغيل الفنادق.

يأتي ذلك، في إطار مشاركته بمعرض "سوق السفر العربي" (ATM 2025)، المُقام حالياً في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وشملت اللقاءات كلًا من المهندس بدر المير، رئيس الخطوط الجوية القطرية، وستيفن جرينواي، الرئيس التنفيذي لشركة "فلاي أديل"، وكاميل كايا، المدير التجاري لشركة "AJet" للطيران، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون المشترك لزيادة حركة السياحة الوافدة إلى المقصد المصري، إلى جانب استعراض الخطط التشغيلية المستقبلية لهذه الشركات.

وتناول اللقاء أيضًا الاستفادة من برنامج تحفيز الطيران الجديد الذي أطلقته وزارة السياحة والآثار، لدعم وتشجيع تشغيل رحلات الطيران العارض من الأسواق المستهدفة، بما يسهم في رفع معدلات الإشغال السياحي وتعزيز التنافسية الدولية للمقصد المصري.

وأكد الوزير خلال اللقاءات أن الوزارة حريصة على توطيد التعاون مع شركاء النقل الجوي بما يدعم تسهيل الوصول إلى مصر ويُسهم في توسيع قاعدة الأسواق المصدرة للسياحة، لافتًا إلى أهمية البرنامج التحفيزي كأداة استراتيجية للترويج السياحي المتكامل.

من جانبهم، أبدى مسؤولو شركات الطيران اهتمامهم بتوسيع شبكة رحلاتهم إلى عدد من المدن السياحية المصرية، من بينها شرم الشيخ، الغردقة، العلمين، والأقصر، بالإضافة إلى استعدادهم لتنفيذ حملات ترويجية مشتركة مع الوزارة، مؤكدين أن مصر تعد وجهة سياحية جاذبة لعملائهم.

وفي السياق ذاته، التقى الوزير بممثلي شركة "صحبة لإدارة الفنادق" (Sohba Hospitality Management)، حيث تم استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع المنشآت الفندقية في مصر، وخاصة في المناطق ذات الأولوية السياحية مثل الغردقة، مرسى علم، والساحل الشمالي.

وشدد الوزير على أن الدولة المصرية تولي أهمية كبيرة لتشجيع الاستثمار في قطاع الفنادق، نظرًا لدوره الحيوي في تعزيز الطاقة الاستيعابية للسياحة، مشيرًا إلى المبادرات التمويلية والتسهيلات الحكومية المخصصة لهذا الغرض، إلى جانب قرب إطلاق "بنك الفرص الاستثمارية السياحية" الذي سيتضمن خريطة موحدة للمشروعات المطروحة.

كما استعرض الوزير خلال اللقاء المخطط الاستراتيجي لتطوير المنطقة الممتدة من مطار سفنكس الدولي حتى منطقة سقارة، والتي تشمل منطقة أهرامات الجيزة والمتحف المصري الكبير، المقرر افتتاحه رسمياً يوم 3 يوليو المقبل، مما يعزز من جاذبية المنطقة للاستثمارات السياحية والخدمية.

وتطرّق اللقاء أيضاً إلى نمط الإقامة المستحدث "وحدات شقق الإجازات" (Holiday Homes)، حيث أوضح الوزير أنه تم إصدار الضوابط المنظمة لترخيص هذا النمط الفندقي الجديد لضمان جودة وسلامة الخدمات المقدمة.

حضر اللقاءات كل من المهندس أحمد يوسف، مساعد وزير السياحة والآثار لشؤون الإدارات الاستراتيجية والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والأستاذ أحمد نبيل، معاون الوزير للمتابعة والطيران.

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