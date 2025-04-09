مدبولي: طلبت مساعدة "الحوار الوطني" في أزمات "الدراما والإقليم"

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه طالب وزير شؤون المجالس النيابية بالحكومة، في اجتماع رسمي، أن يبدأ مجلس أمناء الحوار الوطني، في طرح أفكار تتعلق بأزمات الإقليم والدول المجاورة، فضلا عن تقديمه أفكار أيضا لأزمة الدراما.

وأضاف مدبولي في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي للحكومة عقب اجتماع الحكومة: هذا الأسبوع اجتمعت مع وزير شؤون المجالس النيابية، وطلبت منه أن يبدأ مجلس أمناء الحوار الوطني، أن يساعدنا في طرح لبعض الأفكار في التعامل مع الدول المجاورة والأزمات اللي فيها المنطقة وأيضا موضوع الدراما والإعلام، بالتوازي مع اللجنة اللي شغالة.

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