رئيس "أوراسكوم" يكشف حقيقة ما حدث بالأهرامات في اليوم الأول لتطوير المنطقة الأثرية

كتبت- داليا الظنيني:

كشف عمرو جزارين، رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم بيراميدز للمشروعات الترفيهية، حقيقة ما حدث أمس الثلاثاء، وهو اليوم الأول للتشغيل التجريبي للمنظومة الجديدة لهضبة الأهرامات بالجيزة.

وقال جزارين: إن الأمور سارت بشكل ممتاز من الساعة 7 صباحا حتى 11، مُبيّنًا أن زمن التَقاطر بين الحافلات 3 دقائق، بدلا من 5 دقائق، وقمنا بزيادة العدد إلى 45 حافلة بدلا من 30 حافلة.

وأكد أن أوراسكوم هي المنفذة لخطة الدولة، المبنية على ما يُسمى بمحطة التريض التي تم تحديدها من قبل قيادات كبيرة من الدولة عام 2009، وهي المكان المخصص لنقل الخيالة والجمالة وأصحاب الدواب.

وقال جزارين: اتخذت الدولة قرار التطوير بعد التجاوزات التي كانت تحدث في منطقة الأهرامات، وكان السائح يأتي إلى الأهرامات ويتعرض لممارسة سيئة ومن الطبيعي ألا يعود إليها مرة أخرى.

وأضاف: هناك 2.5 مليون زائر يزورون الأهرامات، نصفهم من الأجانب، وهذا رقم مخجل، لأن هناك كثير من المناطق الأثرية أقل أهمية ويزورها أكثر من 15 مليون شخص في العام.

وتابع جزارين: التعطل الذي حدث اليوم الأول لتشغيل المشروع تم بسبب قطع الخيالة الطريق الأسفلتي المخصص للسيارات الكهربائية مرتين، وهو ما تسبب في تكدس الركاب وتعطل المشروع، مؤكدا أن الدولة يجب عليها أن تتخذ الإجراء المناسب تجاه هذا الوضع، مشددا على أن كافة الآراء مطروحة لتلافي السلبيات التي حدثت.

وختم بقوله: إذا تم قطع الطريق مرة أخرى فهذه مشكلة خارج إرادتنا، وبخلاف ذلك فنحن مستعدون لتطوير أداء الشركة والعمل وفق ما تم الاتفاق عليه، وبالتعاون مع المرشدين السياحيين وكافة الأطراف.

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