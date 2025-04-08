أمين "الجبهة الوطنية" عن زيارة ماكرون لمصر: ناجحة بكل المقاييس

كتب- عمرو صالح:

علق الدكتور السيد القصير، أمين عام حزب الجبهة الوطنية، على زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر.

وقال القصير عبر صفحته الشخصية على فيسبوك: "زيارة ناجحة بكل المقاييس على المستوى السياسي والاقتصادي والثقافي والسياحي، مع إظهار دعم واحتشاد الشعب المصري بكل أطيافه حول القيادة السياسية وتأييدها ودعمها للقضية الفلسطينية.. ولعل المتابع للأمر يجد أن الزيارة لفتت أنظار العالم في خضم هذه المتغيرات إلى دور الدولة المصرية في دعم ورعاية القضايا التي تشهدها المنطقة."

وبدأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زيارة رسمية إلى مصر يوم الأحد الماضي، في خطوة لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات.

شملت الزيارة عددًا من المحطات الرئيسية، حيث بدأ ماكرون جولته بزيارة إلى المتحف المصري الكبير وحي خان الخليلي، التي استغرقت أكثر من ساعة ونصف الساعة. تلتها قمة ثلاثية بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي وملك الأردن عبدالله الثاني. بعدها، توجه الرئيس الفرنسي إلى محطة عدلي منصور لتفقد مترو الخط الثالث، ثم زار جامعة القاهرة، ليختتم جدول الزيارة اليوم بمدينة العريش.

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