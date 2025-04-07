سرعة وأمان وشفافية.. برلماني يستعرض طلب مناقشة بشأن تيسيرات الإفراج الجمركي

كتب- نشأت علي:

استعرض النائب أحمد صبيح خشانة، طلب المناقشة العامة المقدم منه والمزكي من أكثر من عشرين عضوًا؛ لاستيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة المالية، بشأن آليات الوزارة في تعزيز دور النافذة الواحدة ونظام التسجيل المسبق للشحنات لاستيفاء جميع المتطلبات التنظيمية للإفراج الجمركي.

وقال النائب، في طلب المناقشة، اليوم الإثنين، إن النافذة الواحدة تعرف بأنها منصة معلوماتية متكاملة تهدف إلى تحقيق التكامل والتنسيق بين الجهات المعنية بالتجارة الخارجية، وتتيح للمجتمع التجاري تقديم كل المستندات والمعاملات الجمركية إلكترونيًّا، مما يسهم في تبسيط الإجراءات وتقليل المدد الزمنية للإفراج الجمركي.

وأضاف خشانة: يعرف نظام التسجيل المسبق للشحنات (ACI) بأنه إجراء جمركي جديد يعتمد على تسجيل بيانات ومستندات الشحنة قبل الشحن بـ٤٨ ساعة، بهدف تقليل زمن البحث والتحليل أثناء وجود البضائع في الميناء، ما يعزز من سرعة الإفراج الجمركي ويضمن مستوى أعلى من الأمان والشفافية.

وتابع النائب: يعمل هذان النظامان على تحسين التجارة الدولية من حيث: تسريع إجراءات التخليص الجمركي؛ مما يسهم في تقليل تكاليف التخزين، وتعزيز الشفافية ومكافحة التهرب الجمركي؛ من خلال توفير بيانات دقيقة عن البضائع الواردة، وتحسين مستوى الأمان والسلامة للسلع المستوردة؛ مما يعزز حماية الأسواق المحلية، ويقلل المخاطر الجمركية، ويحسن كفاءة الأداء الجمركي.

وأضاف النائب: رغم المزايا، توجد العديد من التحديات التقنية التي تواجه النظام الجمركي؛ حيث توجد حالات تشهد بطئًا أو توقفًا في نظام التسجيل المسبق، مما يعيق عمليات التسجيل والإفراج الجمركي. لذا، من الضروري الاستثمار في تحسين البنية التحتية الرقمية.

واستطرد خشانة: كما يواجه بعض المستوردين نقصًا في الوعي والتدريب في التعامل مع النظام؛ مما يتطلب دورًا أكبر في التوعية والتدريب، وتوجد حالات تأخير بسبب صعوبة بعض الإجراءات أو عدم وضوح بعض المتطلبات المتعلقة بالإفراج الجمركي.

وواصل النائب: بناء عليه يأتي دور وزارة المالية في تطوير النافذة الواحدة ونظام التسجيل المسبق للشحنات من خلال: توفير البنية التحتية اللازمة لتشغيل هذه المنظومة بكفاءة، وتقديم برامج تدريبية للمستوردين والمصدرين لفهم كيفية التعامل مع الأنظمة الجمركية الحديثة، وتطوير السياسات المالية اللازمة لدعم هذه الأنظمة وجعلها أكثر مرونة وفاعلية.

واختتم خشانة طلب المناقشة بتأكيده أهمية النافذة الواحدة ونظام التسجيل المسبق للشحنات في تحسين مناخ الاستثمار والتجارة الدولية، مشيرًا إلى أمله في تطوير هذه المنظومة بشكل يحقق التوازن بين تسهيل التجارة وحماية الاقتصاد الوطني BLIC OF.

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