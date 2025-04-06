تأكيداً لمصراوي.. وزير الصحة يقرر تكليف "العقاد" رئيساً للمجالس الطبية

كتب - أحمد جمعة:

أصدر الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، قراراً بتكليف الدكتور محمد عقاد، مديرا للإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة.

ويأتي هذا التكليف لمدة ثلاثة أشهر أو لحين انتهاء الإجراءات القانونية اللازمة لشغل الوظيفة بشكل دائم، أيهما أقرب، وذلك لتسيير أعمال الإدارة خلال الفترة المحددة.

وأكد القرار على جميع الجهات المختصة تنفيذ القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره، ويلغى كل ما يخالفه من قرارات سابقة.

يأتي ذلك تأكيدا لما نشره مصراوي نقلا عن مصدرين بالوزارة، بتعيين الدكتور محمد العقاد رئيسًا للمجالس الطبية المتخصصة، خلفا للدكتور محمد زيدان.

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وسبق أن شغل العقاد منصب مدير الإدارة المركزية للشئون العلاجية بديوان عام الوزارة، كما سبق أن عمل مساعداً للمدير التنفيذي لشئون الأفرع وتطوير الخدمات بهيئة الرعاية الصحية.

وتُعد الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة من الكيانات الرئيسية بوزارة الصحة والسكان، وتضطلع بعدد من المهام الحيوية، من بينها تنظيم إجراءات العلاج على نفقة الدولة، وإصدار قرارات القومسيون الطبي، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة الرعاية الصحية.