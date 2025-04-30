طوارئ بالمستشفيات.. الصحة تكشف عن استعداداتها لمواجهة العاصفة الترابية

كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن أقسام الطوارئ بالمستشفيات تلعب دورًا حاسمًا أثناء العواصف الترابية، باعتبارها الجهة الأولى لاستقبال الحالات الحادة.

وأوضح أن العواصف الترابية تشكل تحديًا صحيًا كبيرًا نظرًا لزيادة أعداد حالات الجهاز التنفسي، مثل الربو، والتهاب الشعب الهوائية، والحساسية.

وأشار إلى أن هذه العواصف قد تؤدي إلى تحديات أخرى منها انقطاع الكهرباء، وتدني مستوى الرؤية، مما يتطلب استعدادًا مسبقًا واستجابة فعالة.

وفي هذا السياق، تستعد مستشفيات وزارة الصحة والسكان من خلال خطط طوارئ شاملة تتضمن:

* زيادة السعة الاستيعابية من خلال تخصيص أسرة إضافية وتجهيز وحدات العناية المركزة للحالات الحرجة.

* تطبيق نظام فرز المرضى (Triage) لتحديد الأولويات، مع التركيز على حالات الاختناق والنوبات القلبية.

* توفير معدات طبية متخصصة، تشمل أجهزة قياس الأكسجين، وأجهزة الاستنشاق (Nebulizers)، وأنابيب الأكسجين، بالإضافة إلى كافة المستلزمات اللازمة لعلاج الحالات التنفسية والقلبيّة.

وأكد المتحدث الرسمي أنه تم رفع حالة الطوارئ في جميع المستشفيات، مع توفير المستلزمات الطبية اللازمة، وزيادة عدد الأطباء المتخصصين في أمراض الصدر.

وأهابت الوزارة بالمواطنين التواصل مع خدمات الإسعاف على الرقم 123 أو الطوارئ على الرقم 137 عند الحاجة.

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