كتابان جديدان قريبًا بالقومي للترجمة.. تعرف عليهما

كتب – محمد شاكر:

يصدر قريبًا عن المركز القومي للترجمة الطبعة العربية من كتاب بيولوجيا السلوك الإجرامي.. تفاعل الجينات والمخ والثقافة، تأليف: أنتوني وولش وجوناثان دي بولن، وترجمة: أحمد موسى.

ينصب اهتمام هذا الكتاب على محاولة الكشف عن السلوك الإجرامي من منظور بيولوجي–عصبي–اجتماعي متكامل، متجاوزًا الاعتماد على طرح نظري واحد. ويُشدد على أهمية فَهم بعض الجوانب الوراثية والعصبية، بطريقة مبسطة بعيدة عن التعقيد، لفهم المفاهيم المرتبطة بقضايا الجريمة وتطبيقاتها.

يتناول الكتاب معلومات حديثة عن الدوائر العصبية في المخ وصلتها بالسلوك الإجرامي، ويقدّم رصدًا أصيلًا لمجموعة من السمات والظواهر المرتبطة بالسلوك الإجرامي، منها: الذكاء، الجندر، منحنى الجريمة عبر العمر، اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه، الفصام، السيكوباتية، العنف، وتعاطي المواد الإدمانية.

ويُعد مرجعًا مهمًا للباحثين في مجالات: علم النفس، الاجتماع، الوراثة، الأعصاب، علم الجريمة، إلى جانب القارئ غير المتخصص.

كما يصدر قريبًا أيضًا الترجمة العربية لكتاب فظائع العدالة تحت الحكم البريطاني في مصر، تأليف: ولفريد سكاون بلنت، ترجمة: أحمد خفاجة رحيم، وتقديم: خلف الميري.

يقدّم هذا الكتاب رؤية مختلفة لحادثة دنشواي الشهيرة، من خلال مذكرة كتبها بلنت وقدمها لمجلس العموم البريطاني، ثم نشرها دفاعًا عن القضية المصرية، وفضحًا لممارسات الاحتلال البريطاني وسوء إدارته تحت سلطة اللورد كرومر.

استعرض بلنت في كتابه بأسلوب بالغ التأثير حوادث الظلم والقمع التي تعرض لها المصريون منذ الاحتلال عام 1882 وحتى واقعة دنشواي عام 1906، مصورًا مشاهد الجلد والإعدام بواقعية تجعل القارئ يشعر وكأنه كان حاضرًا في ساحة الإعدام، ليشهد بنفسه على فظائع العدالة البريطانية في مصر.

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