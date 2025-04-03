أيمن محسب: قرار ترامب بزيادة الرسوم الجمركية مخالف للاتفاقيات الدولية

كتب- عمرو صالح:

قال النائب الدكتور أيمن محسب، مقرر محور أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، تعليقًا على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية 10% على واردات مصر، إن القرار الأمريكي لن يؤثر بشكل مباشر على الصادرات المصرية الأمريكية.

وأضاف "محسب" في تصريحات خاصة لمصراوي، أن الضرر الأكبر سيلحق بدول الاتحاد الأوروبي وفيتنام باعتبارهم أولى الدول المصدرة للمنتجات بالأسواق الأمريكية.

وأشار إلى أن القرار يخالف كافة السياسات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتعاملات الجمركية بين مختلف دول العالم في تصدير واستيراد المنتجات.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جدولا لفرض رسوما جمركية على العديد من الدول لا تقل عن 10% منها 35% على الصين و20% على الاتحاد الأوروبي و10% على بريطانيا، و25% على كندا والمكسيك، و46% على فيتنام.

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