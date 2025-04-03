طلب إحاطة بشأن انتشار تطبيقات الابتزاز الإلكتروني

كتب- نشأت علي:

تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجهًا إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن انتشار تطبيقات إلكترونية غير قانونية تمارس الاحتيال والابتزاز الإلكتروني مستغلة حاجة المواطنين للقروض السريعة.

وأوضح "محسب"، أن تطبيقات مثل Money Box وCash Plus انتشرت مؤخرًا على متجر جوجل بلاي، حيث تروج لإمكانية الحصول على قروض صغيرة بسهولة، لكنها تستغل المستخدمين بطلب بياناتهم الشخصية مثل رقم الهاتف، صورة البطاقة، صورة سيلفي، وأرقام هواتف مقربين، وبعد ذلك، يتم تحويل مبالغ مالية إلى محفظة المستخدم دون طلب منه، ليبدأ بعدها مسلسل الابتزاز والتهديد.

وأشار النائب، إلى أن هذه التطبيقات تستخدم أساليب خبيثة لاختراق بيانات الهاتف، مثل الوصول إلى جهات الاتصال والصور والمحادثات، ليقوم القائمون عليها بتهديد الضحايا بنشر صورهم الخاصة أو إرسال رسائل تشهير إلى أقاربهم وأصدقائهم، لإجبارهم على دفع مبالغ مالية مضاعفة، مما يشكل انتهاكًا خطيرًا لخصوصية المواطنين وابتزازًا ماليًا ونفسيًا قد تكون له تداعيات اجتماعية خطيرة، خاصة بالنسبة للنساء والفتيات.

إجراءات عاجلة لمواجهة الظاهرة

طالب "محسب"، بعدة خطوات ضرورية للتصدي لهذه التطبيقات الخطيرة، أبرزها:

- التدخل الفوري من وزارة الاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لحجب هذه التطبيقات ومنع انتشارها على المتاجر الإلكترونية.

- فتح تحقيق عاجل من الجهات الأمنية لتحديد المسؤولين عن هذه العمليات وملاحقتهم قضائيًا.

- إطلاق حملة توعية مكثفة عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي لتحذير المواطنين من مخاطر تحميل هذه التطبيقات والتعامل معها.

- تشديد العقوبات على عمليات الاحتيال والابتزاز الإلكتروني لضمان عدم تكرار هذه الجرائم الرقمية.

وأكد النائب أيمن محسب، أن هذه التطبيقات تمثل تهديدًا خطيرًا للأمن الرقمي والاقتصادي للمواطنين، مما يستدعي تحركًا سريعًا من الجهات المعنية لحماية المستخدمين من هذه الجرائم الإلكترونية التي تهدد أمنهم وسلامتهم.



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