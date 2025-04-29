اعتماد مرحلة انتقالية.. تصريحات مهمة لرئيس الوزراء بشأن الإيجار القديم

كتب- أحمد السعداوي:

ناقش الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ملف الإيجار القديم، قائلًا إنه مع حكم المحكمة الدستورية لا بد قبل انتهاء الفصل التشريعي للبرلمان أن نكون وضعنا كل الضوابط لموضوع الإيجار القديم.

وأضاف مدبولي، خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، أن ما تم في الحكومة بشأن الإيجار القديم، هو كيفية تفعيل حكم الدستورية، بمشاورة جميع الوزارات المعنية، ورفعناه إلى مجلس النواب لبداية النقاش، واعتمدنا على أرقام لبداية الإيجار في المدن والقرى، ومرحلة انتقالية 5 سنوات؛ مراعاة للأوضاع الاجتماعية.

ونوه رئيس الوزراء بأن مقترحات الحكومة ستخضع لنقاش داخل البرلمان، قائلاً: نعلم أن هذا الموضوع يهم المجتمع، وكل ما نبغيه أن نصل إلى إطار متوازن يراعي كل الأطراف.