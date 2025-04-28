بطلب من وزير العدل.. "النواب" يعيد المداولة في بعض مواد الإجراءات الجنائية

كتب- نشأت علي:

وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الشكر لأعضاء اللجنة المشتركة برئاسة المستشار الجليل إبراهيم الهنيدي، بعد المناقشات المستفيضة لمشروع قانون الإجراءات الجنائية.

جاء ذلك في كلمته بعد الموافقة على إعادة المداولة بشأن عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والمقدمة من المستشار عدنان فنجري، وزير العدل.

وتوجه بالشكر للحكومة ممثلة في وزيري الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، والعدل، على روح التعاون والتنسيق من أجل إنجاح هذا المشروع.

وأكد أن مقترحات اعادة المداولة فى بعض المواد اليوم المقدمة من المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، خير شاهد على ذلك، والتى دلت على قراءته الدقيقة والمتأنية لمشروع قانون الإجراءات الجنائية، وحرصه الشديد على تقديم كافة المقترحات سواء الموضوعية أو الشكلية التي ساهمت في ضبط صياغة وتحسين وتجميل المشروع، محققا للصالح العام.