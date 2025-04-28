برلماني: الثروة المعدنية كبيرة واستغلالها ضئيل.. ونستهدف تحقيقها مكاسب

كتب- نشأت علي:

قال النائب طلعت عبد القوي، عضو مجلس النواب، إن الرسالة التي يوجهها البرلمان إلى الشعب هي أن المجلس لم يصبح مجلسًا رقابيًّا فقط أو تشريعيًّا يمرر تشريعات؛ ولكن يقدم تشريعات على أرض الواقع طبقًا للمادة 122 من الدستور، التي تقول إن لعشر أعضاء مجلس النواب تقديم مشروعات قوانين، وهو ما شهدناه في تعديلات قانون الثروة المعدنية المقدمة من النائب محمد إسماعيل.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، لمناقشة مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.

وأشار عبد القوي إلى أن الثروة المعدنية ستضاف إلى الهيئات التي تحقق مكاسب، بدلًا من تصديرها كمواد خام، ثم بعد ذلك نقوم باستيرادها.

وقال النائب مجاهد نصار، إن الثروة المعدنية كبيرة جدًّا؛ إلا أن استغلالها ضئيل للغاية ولا تتجاوز نسبة مساهمتها في الناتج المحلي 1% وأقل.