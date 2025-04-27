وزير الزراعة لنظيره من مدغشقر: توجيهات رئاسية بتقديم الدعم لكم

القاهرة- أ ش أ:

أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتقديم أوجه الدعم للأشقاء الأفارقة؛ لتحقيق الأمن الغذائي لشعوب القارة السمراء.

جاء ذلك خلال لقاء عقده وزير الزراعة مع وزير الزراعة والثروة الحيوانية بمدغشقر فرانسوا جيرسو؛ لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي المشترك بين البلدين في الأنشطة الزراعية المختلفة، بحضور نائب وزير الزراعة المهندس مصطفى الصياد، ورئيس مركز البحوث الزراعية الدكتور عادل عبدالعظيم، والمشرف علي العلاقات الزراعية الخارجية الدكتور سعد موسى.

وأشار الوزير إلى النهضة الزراعية التي شهدتها مصر خلال السنوات العشر الأخيرة، من أجل تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين، مؤكدا أن وزارة الزراعة في مصر تضع كافة إمكانياتها وخبراتها، لتعزيز التعاون الزراعة مع مدغشقر وتحقيق تنمية زراعية مستدامة.

ولفت إلى إمكانيات التعاون المشترك في مجالات إنتاج واستنباط التقاوي لمختلف المحاصيل الاستراتيجية ومحاصيل الخضر وتطوير زراعة التمور في المناطق الجنوبية وزراعة الأرز تحت مظلة تعاون "الجنوب – الجنوب"، وكذلك الاستفادة من الخبرة المصرية في قطاعي الزراعة والري في المناطق الصحراوية.. مشيرا الي البنى التحتية التي تخدم القطاع الزراعي، والتي تم تطويرها بشكل كبير لتشجيع المستثمرين في مصر، والتي نتج عنها استصلاح 4 ملايين فدان في الأراضي الصحراوية الجديدة، كما أن الدولة المصرية في طريقها لاستصلاح مساحات ضخمة جديدة تضاف للرقعة الزراعية المصرية.

وشدد على ضرورة التعاون بين الجانبين المصري والملاجاشي في البحوث التطبيقية والصادرات الزراعية والتدريب وبناء القدرات من خلال تدريب مبعوثي الجانب الملاجاشي في المركز المصري الدولي للزراعة، وكذا التعاون في مجال التعليم الزراعي.

وناقش الجانبان - أيضا - إمكانيات التعاون في مجال البحوث التطبيقية والصادرات الزراعية والتدريب وبناء القدرات من خلال تدريب المبعوثين من وزارة الزراعة بمدغشقر في المركز المصري الدولي للزراعة.

من جهته، أبدى وزير الزراعة والثروة الحيوانية في مدغشقر تطلعه إلى مزيد من التعاون مع مصر الشقيقة، والاستفادة من خبرتها في مختلف المجالات الزراعية، خاصة المجالات التي طرحها نظيره المصري، حيث تواجه مدغشقر موجات جفاف شديدة تتأثر بها المناطق الجنوبية، والتي تشتهر بزراعة الأرز، كما يعاني قطاع الزراعة في مدغشقر من ضعف في الإنتاجية الزراعية، ويستهدف زيادة الإنتاجية من خلال التعاون مع الجانب المصري.

في سياق متصل، وقع الوزيران مذكرة تفاهم للتعاون المشترك في المجالات التي تم بحثها خلال اللقاء.. مؤكدين أهمية الإسراع في تفعيل التعاون المشترك بين الجانبين في أقرب وقت، للمساهمة في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة.

ووجه وزير الزراعة والثروة الحيوانية في مدغشقر الدعوة إلى علاء فاروق لزيارة مدغشقر في القريب العاجل.

ومن المقرر أن يقوم جيرسو بعدة زيارات ميدانية لمركز البحوث الزراعية، والمحطات البحثية، وبعض المشروعات الزراعية في المحافظات المختلفة، وعدد من مزارع القطاع الخاص وشركات المكينة الزراعية المصرية.