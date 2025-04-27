نائب يرفض إنشاء قاعدة بيانات للعقارات: "يافطة جواها لا شيء"

كتب- نشأت علي:

أعلن النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، رفضه لمشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات رقم قومي الموحد للعقارات، مشيرًا إلى أنه "يافطة جواها لا شيء".

وأضاف "إمام"، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات: "القانون جميل جدًا من حيث الشكل، لكن لو نظرنا إلى الحصر الرئيسي للعقارات سنجده يتم من جهاز التعبئة العامة والإحصاء، والذي يقوم بالحصر من خلال متطوعين من الكليات بـ"مكافآت".. ماذا ستفعل في التغيرات على العقار.. وأين دور الأجهزة الحكومية "التنمية المحلية وغيرها؟".

وأشار النائب إلى أن مشروع القانون يرجعنا لشبح الأزمة التي حصلت في قانون الشهر العقاري الذي علقت الحكومة تطبيقه.