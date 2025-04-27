على مرحلتين.. الجيزة تبدأ تنفيذ حملة صحية مجانية لخدمة المواطنين

كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت محافظة الجيزة، انطلاق الحملة التنشيطية المجانية لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية تحت شعار "مشوار الألف الذهبية يبدأ بخطوة"، والتي تُقام خلال الفترة من 26 أبريل وحتى 8 مايو 2025، على مرحلتين بمختلف أنحاء المحافظة.

وبحسب بيان، أوضح المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، أن المحافظة تولي اهتمامًا بالغًا بقضايا الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، إيمانًا بدورها الحيوي في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة حياة المواطنين.

وأشار إلى أن الحملة تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، مؤكدًا حرص المحافظة على توفير كافة سبل الدعم لضمان نجاح الحملة وتحقيق أهدافها المنشودة.

وأضاف المحافظ أن الحملة ستُنفذ على مرحلتين، حيث تشمل المرحلة الأولى الفترة من 26 أبريل وحتى 30 أبريل 2025، في الإدارات الصحية (شمال الجيزة – الدقي – الهرم – غرب القناطر – أوسيم – شمال العياط – الصف – الحوامدية – أبو النمرس – الواحات).

وتشمل المرحلة الثانية الفترة من 4 مايو وحتى 8 مايو 2025، في الإدارات الصحية (جنوب الجيزة – العمرانية – العجوزة – شرق القناطر – جنوب العياط – كرداسة – أطفيح – الوراق – البدرشين – أكتوبر – زايد).

وأشار إلى أن الحملة ستُنفذ من خلال جميع عيادات تنظيم الأسرة الثابتة والمتنقلة على مستوى المحافظة، حيث يقدم الخدمات نخبة من أطباء النساء والتوليد وأخصائيات الصحة الإنجابية ومقدمي الخدمات المدربين.

كما أوضح أنه تم تحديد أماكن تمركز العيادات المتنقلة بناءً على المؤشرات السكانية واحتياجات المناطق، بالتنسيق مع الإدارات الصحية لضمان وصول الخدمات إلى المناطق العشوائية والمحرومة.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة أمل رشدي، مدير مديرية الشؤون الصحية بالجيزة، أن الخدمات المقدمة خلال الحملة تشمل الكشف الطبي، وتوفير وسائل تنظيم الأسرة، والفحص بالسونار، ومتابعة الحمل، بمشاركة فعالة من الجمعيات الأهلية النشطة في المراكز الإدارية، دعمًا لإنجاح الحملة وتحقيق إنجاز مشرف لمحافظة الجيزة.

اقرأ أيضًا:

أمطار ومنخفض خماسيني.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

تطهير مليون غرفة صرف| بالصور.. وزير الري يتابع حالة منظومة الصرف الزراعي

"كان عندكم عبيد".. لميس الحديدي تعلق على تصريحات ترامب بشأن قناة السويس