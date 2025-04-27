"برلمانية التجمع" تطالب بتسهيل إجراءات التمويل العقاري لضمان صيانة العقارات

كتب- نشأت علي:

أعلن النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، تأييده لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكاتب لجان الإدارة المحلية، والدفاع والأمن القومي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والخطة والموازنة، والشؤون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة لإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.

وخلال كلمته في الجلسة العامة للمجلس أثناء مناقشة مشروع القانون، أكد المغاوري أن اللجنة البرلمانية قدمت صياغة متطورة تواكب التغيرات التي طرأت على الثروة العقارية في مصر، والتي لم يتم الاستفادة الكاملة منها في ظل غياب آليات دقيقة للتعامل مع المرافق والخدمات المرتبطة بها.

وشدد رئيس برلمانية التجمع على أهمية تسهيل دخول المواطنين إلى منظومة التمويل العقاري، بما يساهم في الحفاظ على العقارات وصيانتها.

كما أشار إلى أن مشروع القانون يحقق عدة أهداف مهمة، أبرزها: تحديد اشتراطات البناء والترخيص، رصد المخالفات والحد منها، تحقيق عدالة في تقدير الضريبة العقارية وضريبة الثروة العقارية، ورصد بيانات استهلاك المرافق الأساسية لكل عقار للوصول إلى القيمة العادلة لفواتير تلك الخدمات حسب طبيعة النشاط والاستخدام.

وأضاف المغاوري أن مصر، رغم امتلاكها لسلسلة من المدن الجديدة، إلا أن هناك تحديات في مجال التسويق العقاري الدولي مقارنة بدول أخرى، لافتًا إلى أن وجود رقم قومي موحد لكل عقار سيسهم في تأمين جميع التعاملات عليه وتسهيل الإجراءات المرتبطة به.

واختتم المغاوري حديثه بالتأكيد على ضرورة تسهيل تسجيل العقارات، وتيسير إجراءات الحصر العقاري، مما يدعم حركة تداول العقارات ويعزز نشاط التمويل العقاري، دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.

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