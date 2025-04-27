"القابضة للكهرباء" تعلن حاجتها إلى شغل عدد من الوظائف

كتب- محمد صلاح:

أعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر حاجتها إلى 5 عمال؛ للعمل بالإدارة العامة للعلاقات العامة بقطاع الحوكمة والعلاقات وشؤون مكتب رئيس مجلس الإدارة التابع لرئيس مجلس الإدارة؛ عن طريق النقل أو الندب أو الإعارة، من الشركة القابضة لكهرباء مصر أو الشركة المصرية لنقل الكهرباء أو شركات الكهرباء التابعة.

الشروط المطلوب توافرها:

- مؤهل عال مناسب لغات (إنجليزي- فرنسي).

- السن لا تتعدى ٤٠ عامًا.

- إجادة اللغة الإنجليزية أو الفرنسية؛ تحدثًا وكتابة.

- إجادة استخدام برامج الحاسب الآلي .

- أن يكون حسن السير والسلوك، وعدم حصوله على جزاءات؟

يرسل الطلب على البريد الإلكتروني hr.personalaffairs@eehc.gov.eg بالنموذج المرفق المعد لذلك باسم المحاسب/ رئيس قطاع الموارد البشرية، في موعد غايته ١٠ أيام عمل من تاريخ النشر ( ملف pdf ) يحتوى على :

- نموذج طلب التقديم .

- صورة بطاقة الرقم القومي.

- بيان حالة وظيفية معتمد.

- شهادة جزاءات .

- موافقة مبدئية من جهة العمل، علمًا بأن الشركة غير مسؤولة عن توفير سكن للمغتربين.

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