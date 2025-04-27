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الموسم لم يبدأ.. نقيب الفلاحين يكشف موعد تراجع أسعار البطيخ

07:00 ص الأحد 27 أبريل 2025

حسين أبو صدام نقيب الفلاحين

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كتب- عمرو صالح:

كشف حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، عن موعد تراجع أسعار البطيخ خلال موسم الصيف الجاري، حيث وصل سعر الكيلو إلى 30 جنيهًا ببعض المناطق خلال الفترة الحالية.

وقال أبو صدام لمصراوي، إن البطيخ المعروض حاليًا بالأسواق تم زراعته تحت الأنفاق خلال الفترة الماضية، مما ساهم في ظهوره مبكرًا بالأسواق، مؤكدًا أن موسم البطيخ، يبدأ في أواخر شهر مايو وليس أبريل إذ يبدأ الفلاحين في قطع محصولهم من الحقول وطرحه للبيع.

وأشار إلى أن زيادة سعر المحروقات من المؤكد أنه سيؤثر على الأسعار، كونه يتطلب عملية نقل من التجار، لافتًا إلى أن السعر العادل لكيلو البطيخ سيكون في أواخر شهر يوليو سيتراوح ما بين 10 إلى 15 جنيه حسب جودة المنتج.

وسجلت أسعار البطيخ خلال الفترة الماضية أسعار تراوحت فيها الكيلو ما بين 25 : 30 جنيه بعدد من الأسواق المختلفة بكافة محافظات الجمهورية.

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حسين أبو صدام نقيب الفلاحين أسعار البطيخ
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