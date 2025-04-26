رئيس مجلس الشيوخ يصل المغرب للمشاركة في منتدى الحوار البرلماني "جنوب – جنوب"

(أ ش أ):

وصل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، إلى المملكة المغربية، على رأس وفد رفيع المستوى، للمشاركة في الدورة الثالثة من منتدى الحوار البرلماني جنوب – جنوب، الذي تُعقد فعالياته خلال الفترة من 26 أبريل إلى 1 مايو 2025.

ويضم الوفد المرافق كلاً من المستشار محمود إسماعيل عتمان، الأمين العام لمجلس الشيوخ، وسعادة النائبين أكمل الله فاروق ونهى الشريف.

وكان في استقبال المستشار عبدالرازق، لدى وصوله إلى مطار الرباط سالم بن مسعود، حسين حداد، عضوا مكتب مجلس المستشارين المغربي، إلى جانب السفير المصري لدى المملكة المغربية، أحمد نهاد عبداللطيف.

كما استقبل الوفد محمد ولد الرشيد، رئيس مجلس المستشارين المغربي، حيث أقام مأدبة غداء بمنزله على شرف المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ المصري.

وتأتي مشاركة مجلس الشيوخ المصري في المنتدى في إطار تعزيز علاقات التعاون البرلماني بين دول الجنوب، وتبادل الخبرات والتجارب في مجالات التنمية والتشريع.