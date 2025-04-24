وزير الزراعة رئيسا لمجلس إدارة مرصد الصحراء والساحل

كتب-عمرو صالح:

شهدت الدورة السابعة للجمعية العامة لمرصد الصحراء والساحل المنعقدة حاليا في العاصمة التونسية، انتخاب أعضاء المجلس التنفيذي الجدد للفترة الممتدة من عام 2025 وحتى عام 2029.

وبحسب بيان الزراعة أسفرت الانتخابات عن فوز علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الاراضي بجمهورية مصر العربية برئاسة مجلس إدارة المرصد للفترة ذاتها، في خطوة تعكس الثقة الإقليمية والدولية في الدور المحوري الذي يلعبه معالية في دعم قضايا البيئة والتنمية المستدامة في المنطقة.

ومن ناحيته وجه "فاروق" الشكر الى الدول الأعضاء على هذه الثقة مؤكدا على التزام جمهورية مصر العربية الكامل بدعم مرصد الصحراء والساحل، داعياً جميع الأطراف إلى مواصلة التنسيق والتعاون من أجل مستقبل بيئي أكثر استدامة لدول المنطقة وشعوبها.

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