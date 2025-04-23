عبد المحسن سلامة: زيادة غير مسبوقة ببدل التكنولوجيا للصحفيين

كتب- محمد أبو بكر:

قال عبد المحسن سلامة، المرشح كنقيب للصحفيين في انتخابات التجديد النصفي، إن ملف الحزمة الاقتصادية للصحفيين شهد تنفيذًا فعليًّا خلال فترته السابقة، مشيرًا إلى أنه نجح في تخصيص 20 ألف فدان للاستصلاح الزراعي بمنطقة غرب المنيا، فضلًا عن نجاحه في تخصيص 1500 شقة بمختلف المدن، إلى جانب زيادة "غير مسبوقة" في بدل التدريب والتكنولوجيا.

وأضاف سلامة، خلال ندوة عقدتها مؤسسة "أونا للصحافة والإعلام"، وأدارها الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة "أونا للصحافة والإعلام" التي تضم مواقع (مصراوي- يلا كورة- الكونسلتو- شيفت): نحن أمام محك وتحديات ضخمة جدًّا، وأؤكد أن الدورة المقبلة ستشهد زيادةً غير مسبوقة، وكلامي واضح.

وتابع سلامة: لن يُحال أي زميل من جدول المشتغلين إلى جدول المعاشات بعد تخطي السن القانونية.

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