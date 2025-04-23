سمير عمر: الإعلام المصري يجب أن يكون المنصة المرجعية الأولى للشأن المحلي

كتب- أحمد الجندي:

قال الكاتب الصحفي سمير عمر، رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن الإعلام المصري يجب أن يكون المنصة المرجعية الأولى لكل ما يتعلق بالشأن المحلي، مشيرًا إلى أهمية تطوير الخطاب الإعلامي ليكون أكثر دقة وسرعة وفاعلية في نقل الحدث وتحليله.

وأوضح عمر، خلال استضافته ببرنامج "كلمة أخيرة" تقديم الإعلامية لميس الحديدي، عبر قناة "ON"، أن بناء صورة ذهنية قوية للدولة ليس أمرًا مستحدثًا، وإنما هو ضرورة استراتيجية تعتمد على تاريخ مصر العريق ومكانتها الإقليمية الرفيعة.

وأشار رئيس قطاع الأخبار إلى أن مصر ليست في حاجة إلى تحسين سمعتها، ولا تحتاج إلى بناء علامة تجارية، مشيرًا إلى أن مصر تمثل قاعدة إقليمية مهمة، وهذا يفرض مسؤولية إعلامية كبرى في تقديم محتوى يعكس هذه الحقيقة.

وأوضح عمر أن التحدي الحقيقي لا يكمن في نقص الموارد أو الإمكانات، بل في كيفية إدارتها بالشكل الأمثل، مؤكدًا أن الإعلام القوي لا يرتكز فقط على الأدوات، وإنما على الإرادة والخبرة، وبيئة العمل الداعمة.

اقرأ أيضًا:

أعلى من العالمي.. "التموين": سعر مغرٍ لتوريد القمح المحلي

ذروة الموجة الحارة.. تحذير من "الأرصاد" بشأن طقس اليوم الثلاثاء

لماذا يشكل الفسيخ "مجهول المصدر" خطراً على صحتك؟.. أستاذة كيمياء الكائنات الدقيقة تحذر