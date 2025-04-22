"العمل" تعلن توفير وظائف فنية في قبرص.. تعرف على التفاصيل

كتب- محمد أبو بكر:

أعلن وزير العمل محمد جبران، اليوم الثلاثاء، توفير 6 فرص عمل في شركة Multimarine Services Ltd، القبرصية، وذلك على مهنة فني لحام بالتخصصات الآتية: لحام ألواح وأنابيب الفولاذ الكربوني بشكل أساسي باستخدام طرق اللحام GTAW، أو مزيج من طرق اللحام Smaw fsaw/Gmaw ..واللحام بقوس الغاز، واللحام بالقوس الكهربائي، واللحام بالقوس المعدني للفولاذ، واللحام بالقوس الكهربائي المحمي.

وقالت مدير عام الإدارة العامة للتشغيل هبة أحمد - في بيان للوزارة - إن مميزات هذه الفرص، أن إجمالي الراتب كل شهر 1500 يورو، و38 ساعة عمل لمدة 5 أيام في الأسبوع، بالإضافة إلى ساعات عمل إضافية مدفوعة الأجر، وتوفر الشركة المواصلات من وإلى العمل مجانا، ويمكن أن توفر السكن والوجبات بمقابل ثابت من أجر العامل، كما توفر الشركة تذاكر سفر من وإلى مصر مجانا، ومدة العقد 24 شهرا، ويمكن تجديده لمدة عامين آخريين، والشروط ألا تقل الخبرة عن 5 سنوات، ويفصل مؤهلات للحام، ومن لديه شهادات خبرة بالمجال، كما يشترط إجادة اللغة الإنجليزية..ويمكن تقديم صور من المستندات، والسيرة الذاتية باللغة الإنجليزية من اليوم الثلاثاء ولمدة 3 أيام على الرابط التالي: اضغط هنا