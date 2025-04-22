تفاصيل استقبال مجمع الصناعات الهندسية لإدارة المركبات بالقوات المسلحة وفدًا أوغنديًّا

كتب- محمد سامي:

استقبل مجمع الصناعات الهندسية لإدارة المركبات بالقوات المسلحة وفدًا أوغنديًّا يترأسه الجنرال كاهيندا أوتافير، المفتش العام لوزارة الداخلية الأوغندية؛ للتعرف على منظومة العمل الفني بالمجمع .

يأتي ذلك في إطار حرص القوات المسلحة على دعم علاقات التعاون وتبادل الخبرات مع مختلف الدول الصديقة والشقيقة بكل المجالات.

واستمع الوفد إلى شرح تفصيلي لآليات العمل بالمجمع واتباعه أحدث النظم التكنولوجية التي تمكنه من تنفيذ ما يكلف به من مهام على أكمل وجه، وقام بجولة تفقدية لعدد من خطوط الإنتاج بالمجمع .

وأشاد المفتش العام لوزارة الداخلية الأوغندية بما شاهده الوفد من منظومة علمية وفنية متكاملة وعنصر بشري قادر على إنجاز مهامه بأقصى درجات الاحترافية، مؤكدًا أن هذا الصرح يعكس مدى اهتمام القوات المسلحة بتعظيم الاستفادة من كل الإمكانات والقدرات المتاحة والاستفادة من التطورات العلمية والتكنولوجية المتلاحقة؛ للارتقاء بمنظومة الدعم الفني وتطويعها لخدمة الوطن .