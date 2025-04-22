إعادة الهيكلة الفنية للشركات.. وزير قطاع الأعمال: نستهدف تحقيق عائد اقتصادي بمفهومه الشامل

كتب- نشأت علي:

قال المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال، إن استراتيجية وزارة قطاع الأعمال ترتكز على تحقيق أعلى عائد اقتصادي بمفهومه الشامل، وليس العائد المادي فقط.

جاء ذلك خلال كلمة شيمي بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، والتي تشهد مناقشة عدد من الطلبات الموجهة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن بعض الملفات المتعلقة بقطاع الأعمال العام وسبل النهوض به؛ منها طلب مناقشة بشأن سياسات توطين التكنولوجيا الصناعية والتحول الصناعي الأخضر داخل الشركات القابضة والتابعة لقطاع الأعمال العام، ومدى مواءمتها مع مستهدفات الدولة في تحقيق الاستدامة وتعزيز التنافسية الوطنية، وطلب بشأن استراتيجيات الدولة في إدارة وحوكمة أصول شركات قطاع الأعمال العام، ومدى تكاملها مع مستهدفات التنمية الاقتصادية وتعظيم العائد من الموارد الإنتاجية للدولة، وطلب بشأن استيضاح سياسة الحكومة، بشأن إعادة هيكلة الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال، وطلب بشأن استراتيجية تطوير واستغلال الأصول العقارية لقطاع الأعمال العام في تنمية ودعم الاقتصاد الوطني وسبل تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التوسع لسد العجز في عدد الغرف الفندقية لدعم وتنشيط السياحة الداخلية والخارجية.

وقال الوزير إنه تم تحليل الوضع الاقتصادي للشركات ومعرفة أماكن القوة والضعف لكل منها، مضيفًا أنه تم التوصل إلى ضرورة إعادة الهيكلة الفنية للشركات؛ نظرًا لتقادم الزمن، والعمل على تدريب العنصر البشري والقيام بأعمال التطوير والدعم اللازم لها.

وتابع وزير قطاع الأعمال: شهدت الفترة الماضية دراسة مستفيضة لأوضاع الشركات؛ حتى يتم تحقيق الاستدامة لها.

وأضاف شيمي: تتضمن خطة الوزارة خمسة أجزاء؛ منها استراتيجية عمل وزارة قطاع الأعمال عن الفترة 2024/2027، وتوطين التكنولوجيا، وتعظيم العائد من الموارد، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص.

وتابع وزير قطاع الأعمال: تم تقسيم الاستراتيجية إلى مشروعات قصيرة المدى، ومشروعات متوسطة المدى، ومشروعات طويلة المدى.

واستعرض الوزير: حجم الإنجاز في مشروعات تطوير شركات النصر للسيارات وغزل المحلة، والدلتا للأسمدة، مشيرًا إلى وجود ضوابط للتقييم والمحاسبة، ومشروعات تطوير شركات الغزل والنسيج سيتم الانتهاء منها نهاية العام.