النقل تحذر من اقتحام مزلقانات السكة الحديد أو السير عكس الاتجاه

كتب- محمد نصار:

ناشدت وزارة النقل، المواطنين، ضرورة توخي الحذر عند عبور مزلقانات السكة الحديد والالتزام بتعليمات هيئة السكك الحديدية عند العبور و الالتزام بالعبور بعد فتح المزلقان ومرور القطار وعدم اقتحام المزلقان أو السير عكس الاتجاه أثناء غلقه حتى لا يؤدي ذلك إلى إزهاق الأرواح وتعطيل مسير القطارات.

يأتي ذلبك في إطار الحملة الموسعة التي أطلقها وزارة النقل تحت عنوان: "سلامتك تهمنا" وذلك لتوعية الركاب والمواطنين من السلوكيات السلبية عند استخدام مرفق السكك الحديدية للمحافظة على أرواحهم وعلى الملكية العامة للدولة.

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