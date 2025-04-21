وزير العمل يلتقي وفدًا من مركز العمل للتعاون الإسلامي لبحث ملفات مشتركة

كتب- محمد أبو بكر:

التقى محمد جبران، وزير العمل، مع وفد من مركز العمل للتعاون الإسلامي بدولة أذربيجان برئاسة السيد عازار بيراموف، في إطار فعاليات اليوم الثالث لمؤتمر العمل العربي المنعقد في القاهرة.

وناقش الجانبان، خلال اللقاء إمكانية انضمام وزارة العمل المصرية إلى عضوية المركز، وذلك بهدف تعزيز التعاون في مجالات العمل والحماية الاجتماعية وتنمية رأس المال البشري، بالإضافة إلى التنسيق في كافة القضايا المتعلقة بسوق العمل.

كما دعا الوزير جبران دولة أذربيجان إلى الانضمام إلى النظام الأساسي لمنظمة تنمية المرأة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، والتي يقع مقرها في القاهرة.

واستعرض الوزير جبران خلال اللقاء جهود وزارة العمل في تحسين بيئة العمل، وتوفير الحماية الاجتماعية للعمال، وتعزيز العلاقة بين طرفي الإنتاج، فضلاً عن التحول نحو الاقتصاد الأخضر والطاقة النظيفة.

كما سلط الوزير الضوء على جهود الدولة في مجال التدريب المهني وتوفير فرص العمل للشباب في مختلف القطاعات، وذلك لتلبية احتياجات سوق العمل الدولي.

وفي ختام اللقاء، وجه وفد مركز العمل للتعاون الإسلامي دعوة إلى وزير العمل للمشاركة في اجتماعات الجمعية العمومية للمركز، والتي من المقرر عقدها في دولة قطر.

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