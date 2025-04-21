21 صورة.. افتتاح حديقة الست خضرة بحلوان بعد تطويرها بالتزامن مع شم النسيم

كتب- محمد نصار:

شارك الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، المواطنين احتفالهم بشم النسيم بافتتاح أعمال تطوير حديقة الست خضرة بحلوان، ووزع الورود والحلوى والألعاب على الأطفال المتواجدين بها وسط إقبال كثيف من المواطنين.

وأكد محافظ القاهرة، أن المحافظة تسعى لزيادة الرقعة الخضراء بها وتحسين جودة الهواء، والحد من مخاطر الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية، وزيادة نصيب الفرد من الرقعة الخضراء، وتحسين جودة الحياة المقدمة للمواطنين باعتبارها أحد أهم الأولويات التي تركز عليها الدولة المصرية للتعامل مع قضية تغير المناخ والحفاظ على البيئة.

أُقيمت حديقة الست خضراء، أو كما كانت تسمى بميدان الخديوي إسماعيل أو عين الست خضراء، في عهد الخديوي إسماعيل عام 1903، وسميت في البداية باسمه ميدان الخديوي إسماعيل لخدمة المرضى غير القادرين بالمجان للعلاج بالعيون الكبريتية في عهده، وتعد من الحدائق المتميزة بحي حلوان وكانت مغلقة لفترة تقارب 30 عامًا وتعاني من الإهمال حتى تم تطويرها وفتحها للجمهور.

الحديقة ذات موقع متميز حيث تطل على 4 شوارع رئيسية، وتبلغ مساحتها حوالي 35 ألف م2، وتضم 5 عيون للمياه الكبريتية جار تطويرها لعلاج وشفاء الأمراض الجلدية.

كما تتمتع الحديقة باحتوائها على العديد من أنواع الأشجار مثل أنواع الفيكس، والأكاسيا النيتوزا، وتضم العديد من نباتات الزينة والزهور، ومساحات واسعة من المسطحات الخضراء، كما تقدم الحديقة خدمات متنوعة للزوار منها منافذ للمأكولات، والمشروبات، ودورات مياه، ومنطقة ملاهي للأطفال.

وشدد محافظ القاهرة، على رؤساء الأحياء برفع درجة الاستعداد وتكثيف الحملات على مدار اليوم للتأكد من توافر الخدمات.

وطالب محافظ القاهرة، مديرية الصحة بالتنسيق مع مديريتي التموين والطب البيطري باتخاذ التدابير الوقائية بمناسبة شم النسيم وأعياد الربيع مع تكثيف حملات الرقابة والتفتيش على الأسواق خاصة أماكن عرض اللحوم والدواجن المجمدة ومحلات الأسماك الطازجة والمصنعة والمحفوظة بجميع أنواعها والمخابز ومنافذ بيع السلع الأساسية للمواطنين والأسواق للتأكد من جودة وصلاحية المنتجات والبضائع المعروضة للاستهلاك وضبط السلع المخالفة وغير الصالحة حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

شهد الافتتاح الدكتور حسام الدين فوزي، نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، والمهندسة منى محمد البطراوي، نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، والمهندس أشرف منصور، نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، واللواء يحيى الأدغم، السكرتير العام، واللواء حسام لبيب، السكرتير العام المساعد، واللواء وليد أبو النصر، رئيس الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة.

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