البابا تواضروس يعزي كنيسة العذراء بـ"مهمشة" في رحيل القمص إبرام ناشد

(أ ش أ):

قدم قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، خالص التعزية لنيافة الأنبا مارتيروس أسقف عام منطقة شرق السكة الحديد، في انتقال القمص إبرام ناشد كاهن كنيسة السيدة العذراء بمهمشة، الذي رحل عن عالمنا بعد معاناة مع المرض عن عمر ناهز 83 عاما، قضاها في خدمة ورعاية أبناء الكنيسة مدة 38 عاما في الخدمة الكهنوتية.

ولد الأب القمص إبرام ناشد في ٥ أغسطس عام ١٩٤٢، باسم سمير ناشد، وبدأ خدمته في كنيسة السيدة العذراء مريم بمهمشة بالشرابية في أوائل الستينيات من القرن الماضي، في مختلف قطاعات التربية الكنسية وخدمة أخوة الرب، ونال نعمة الكهنوت بيد مثلث الرحمات قداسة البابا شنودة الثالث في ٢٣ يناير ١٩٨٧، فيما تم ترقيته قمصا في ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٠ بيد قداسة البابا تواضروس الثاني.