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إشادة عربية بقانون العمل الجديد ودوره في تشجيع الاستثمار

01:36 م الأحد 20 أبريل 2025

اللقاء

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كتب- أحمد السعداوي

قال محمد جبران، وزير العمل، خلال لقاءاته وزراء العمل العرب المشاركين في مؤتمر العمل العربي، المنعقد في القاهرة تحت رعاية الرئيس السيسي، إن مجلس النواب وافق على مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، بعد مناقشات وجلسات حوارية شاركت فيها جميع الأطراف المعنية.

واستعرض الوزير، حسب بيان الوزارة اليوم الأحد، مميزات هذا التشريع في صناعة بيئة عمل لائقة مشجعة على الاستثمار المحلي والأجنبي.

ورحَّبَ وزراء العمل العرب بالقانون الجديد الذي يأتي في ظل متغيرات وتحديات سوق العمل الدولي، والتي تتطلب تشريعات متوازنة وتراعي معايير العمل الدولية، وتحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال، والتوازن، والعدالة في علاقات العمل بين طرفَي الإنتاج.

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محمد جبران الاستثمار قانون العمل الجديد
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