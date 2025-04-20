صور.. محافظ القاهرة ونوابه يهنئون البابا تواضروس بعيد القيامة

كتب- محمد نصار:

تصوير - محمد معروف:

زار الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بالمقر البابوي بالعباسية لتقديم التهنئة بمناسبة عيد القيامة.

رافق المحافظ في زيارته، اللواء إبراهيم عبد الهادي، نائب المحافظ للمنطقة الغربية، والدكتور حسام الدين فوزي، نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، والمهندسة منى محمد البطراوي، نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، والمهندس أشرف منصور، نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، واللواء يحيى الأدغم، السكرتير العام، وعدد من قيادات المحافظة.

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