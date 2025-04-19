"القومي للمرأة" ينعى الدكتورة ليلى البرادعي أستاذة الإدارة العامة بالجامعة الأمريكية

كتبت- نور العمروسي:

نعى المجلس القومي للمرأة برئاسة المستشارة أمل عمار وجميع عضواته وأعضائه ونائبته ببالغ الحزن والأسى الدكتورة ليلى البرادعي أستاذة الإدارة العامة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة والتي وافتها المنية اليوم إثر حادث أليم برفقة زوجها المهندس إبراهيم شكري.

وأعربت المستشارة أمل عمار عن عميق حزنها لرحيل إحدى الرموز النسائية البارزة التي ساهمت في دعم قضايا المرأة والشباب والمجتمع، مؤكدة أننا فقدنا سيدة عظيمة تتلمذ على يديها أجيال من الشباب وتركت أثرًا وبصمة واضحة في ذاكرة كل من عرفها.

وتقدم المجلس بخالص التعازي والمواساة إلى أسرة الفقيدة سائلين الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.