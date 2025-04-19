إعلان

"القومي للمرأة" ينعى الدكتورة ليلى البرادعي أستاذة الإدارة العامة بالجامعة الأمريكية

10:25 م السبت 19 أبريل 2025

الدكتورة ليلى البرادعي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- نور العمروسي:

نعى المجلس القومي للمرأة برئاسة المستشارة أمل عمار وجميع عضواته وأعضائه ونائبته ببالغ الحزن والأسى الدكتورة ليلى البرادعي أستاذة الإدارة العامة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة والتي وافتها المنية اليوم إثر حادث أليم برفقة زوجها المهندس إبراهيم شكري.

وأعربت المستشارة أمل عمار عن عميق حزنها لرحيل إحدى الرموز النسائية البارزة التي ساهمت في دعم قضايا المرأة والشباب والمجتمع، مؤكدة أننا فقدنا سيدة عظيمة تتلمذ على يديها أجيال من الشباب وتركت أثرًا وبصمة واضحة في ذاكرة كل من عرفها.

وتقدم المجلس بخالص التعازي والمواساة إلى أسرة الفقيدة سائلين الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الدكتورة ليلى البرادعي المجلس القومي للمرأة المستشارة أمل عمار حادث
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

عودة مشروطة لـ"بلبن".. اجتماع جديد وإجراءات تصحيحية لاستئناف النشاط
الصحة تتحرك بأوامر رئاسية.. إجراءات رسمية جديدة بشأن "بلبن"
موجة حر وشبورة كثيفة.. الأرصاد تحذر في تنويه عاجل بشأن طقس الغد