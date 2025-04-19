التدريب الصيفي.. شروط التحاق طلاب الجامعات بشركات الكهرباء

كتب- محمد صلاح:

أعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر، فتحَ باب التقديم لبرنامج التدريب الصيفي للطلاب لعام 2025، في مختلف الشركات التابعة لها؛ بهدف تنمية المهارات العملية لطلاب الجامعات والمعاهد العليا، سواء كانت حكومية أم خاصة.

مميزات وأهمية التدريب

قالت الشركة إن هذا التدريب يقدم للطلاب بهدف تطبيق ما تتم دراسته عمليًّا على أرض الواقع، من خلال الحصول على المُميزات التالية:

التعرف على أحدث التقنيات في مجال الكهرباء والطاقة.

اكتساب خبرة حقيقية من مهندسين وخبراء في المجال.

تجهيز الطلاب لسوق العمل قبل التخرج.

تفاصيل التدريب

وأوضحت الشركة القابضة لكهرباء مصر، أن مدة التدريب تصل إلى 90 ساعة خلال شهور: يوليو، أغسطس، سبتمبر 2025، في أقرب موقع لشركة كهرباء تابع لمحل سكن الطالب (حسب الإمكانات المتاحة)، وسيتم إخطار المتقدمين بمكان وموعد التدريب بعد مراجعة الأوراق والموافقات.

المستندات المطلوبة للتقديم

يجب في مَن يرغب في التقديم على التدريب، أن يجهز المستندات الآتية:

- خطاب رسمي من الكلية موضحًا به "الاسم- سنة الدراسة- التخصص".

- صورة من بطاقة الرقم القومي.

- إيصال سداد رسوم التدريب.

- استمارة البيانات.

- تجهيز رسوم التدريب، التي تبدأ من 300 جنيه، حسب نوع الكلية أو البرنامج الدراسي.

موعد التقديم على التدريب

أشارت الشركة القابضة للكهرباء إلى أن التقديم على التدريب متاح من 27 أبريل 2025، حتى 29 مايو 2025، أو لحين اكتمال العدد، من خلال التواصل مع أقرب فرع لشركات الكهرباء.

اقرأ أيضًا:

ارتفاع الحرارة وشبورة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الساعات المقبلة

وكيل لجنة الإسكان بالنواب: صفقة قطرية مرتقبة في الساحل الشمالي تشبه مشروع رأس الحكمة

لماذا يُطبق التوقيت الصيفي في الجمعة الأخيرة من أبريل؟.. القانون يُجيب

إغلاق وغموض.. تصريحات مسؤولي محلات بلبن عن الأزمة مع عمرو أديب -(فيديو)