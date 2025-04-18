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وزير الثقافة يبحث مع نظيره المغربي سبل تعزيز التعاون بين مصر والمغرب

07:42 م الجمعة 18 أبريل 2025

وزير الثقافة يلتقي نظيره المغربي

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كتب- محمد شاكر:
التقى الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة المصري، نظيره المغربي محمد مهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، وذلك على هامش مشاركته في الدورة الحادية عشرة لاحتفالات اليوم العربي للشعر ورموز الثقافة العربية، والتي تنظمها وزارة الشباب والثقافة والتواصل المغربية، بالتعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم – ألكسو، إلى جانب حضوره فعاليات معرض الرباط الدولي للكتاب والنشر.

جاء اللقاء بحضور السفير أحمد نهاد عبد اللطيف، سفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة المغربية، حيث ناقش الجانبان آفاق تعزيز التعاون الثقافي بين مصر والمغرب، مؤكدين أهمية دعم وتطوير مجالات النشر المشترك والترجمة المتبادلة للأعمال الأدبية والفكرية، إلى جانب التعاون في مشروعات توثيق التراث غير المادي، وتبادل الخبرات في مجال حماية وصون التراث الثقافي.

وأشاد الوزيران بعمق الروابط التاريخية والثقافية التي تجمع البلدين، مؤكدين أن الثقافة تمثل جسرًا مهمًا لتعزيز التفاهم والتقارب بين الشعوب، وأن المرحلة المقبلة ستشهد تكثيف التعاون من خلال مشروعات ومبادرات مشتركة على الصعيدين المؤسسي والمجتمعي.

وخلال زيارته، يشهد وزير الثقافة المصري تكريم الفنان الكبير يحيى الفخراني ضمن فعاليات معرض الرباط الدولي للكتاب، تقديرًا لعطائه الفني المتميز ودوره الرائد في إثراء المشهد الثقافي العربي.

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أحمد فؤاد هنو وزارة الثقافة محمد مهدي بنسعيد
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