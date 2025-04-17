بالرابط.. الاستعلام عن القبول المبدئي وموعد الامتحان الإلكتروني لمسابقات وزارة النقل

كتب- محمد أبو بكر:

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة المهندس حاتم نبيل، عن إتاحة خدمة الاستعلام عن نتيجة القبول المبدئي وموعد الامتحان الإلكتروني للمتقدمين لشغل عدد من الوظائف بعدة جهات تابعة لوزارة النقل، ضمن مجموعة من المسابقات المركزية التي أجراها الجهاز.

وأوضح الجهاز أن المسابقات التي يشملها الإعلان هي:

مسابقة لشغل عدد (7) وظائف بجهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي.

مسابقة لشغل عدد (6) وظائف بالهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية.

مسابقة لشغل عدد (63) وظيفة بقطاع النقل النهري.

مسابقة لشغل عدد (6) وظائف بقطاع النقل البحري واللوجستيات.

مسابقة لشغل عدد (1098) وظيفة بالهيئة القومية لسكك حديد مصر.

وأشار الجهاز إلى أن المتقدمين يمكنهم الآن الاستعلام عن موقفهم من القبول المبدئي ومعرفة موعد ومكان الامتحان الإلكتروني، وذلك من خلال الدخول على بوابة الوظائف الحكومية عبر الرابط التالي: اضغط هنا

تطبيق مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص

وأكد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، حرصه على تطبيق مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين، من خلال الإجراءات الإلكترونية المنظمة والدقيقة التي يعتمدها في جميع المسابقات المركزية.