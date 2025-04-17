استثمارات جديدة قريبًا.. مدبولي: زخم جديد في العلاقات الاقتصادية بين مصر والسعودية

كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه كان هناك وفد كبير من رجال الأعمال السعوديين في مصر، وكان هناك 300 شخصية تمثل أكثر من 70 شركة سعودية وحرصوا على التواجد ومناقشة المشروعات الاستثمارية المختلفة التي سوف تتم مع رجال الأعمال المصريين.

وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن العلاقة والروابط الاقتصادية بين مصر والمملكة العربية السعودية تشهد زخم كبير جدًا خاصة بعد الموافقة على اتفاقية حماية ودعم وتشجيع الاستثمارات المشتركة بين البلدين والتي أقرها مجلس النواب الشهر الماضي.

وأوضح رئيس الوزراء، أن كل الخطوات التي قامت بها الحكومة المصرية كانت محل شكر وتقدير من رجال الأعمال، وهناك حرص على تعظيم الاستثمارات خلال الفترة المقبلة.

وتابع: متوقع خلال الفترة المقبلة ضخ عدد من الاستثمارات السعودية في عدد من القطاعات، وعند سؤالي من المستثمرين السعوديين عن أهم القطاعات تطرقت لصناعات بعينها في قطاع الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.