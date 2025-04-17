الصحة توجه نصائح مهمة للحجاج.. تعرف عليها

كتب- أحمد جمعة:

أصدرت وزارة الصحة والسكان مجموعة من الإرشادات الصحية التي يجب اتباعها أثناء أداء مناسك الحج؛ للوقاية من الإجهاد الحراري والأمراض المعدية، ولضمان موسم حج آمن وصحي.

وشددت الوزارة في منشور توعوي، على أهمية تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة، مع ضرورة استخدام الواقيات الشمسية، مشيرةً إلى أهمية الحفاظ على النظافة الشخصية من خلال الاغتسال المستمر وتجنب مشاركة المناشف أو الملابس أو الأدوات الشخصية مع الآخرين.

كما أوصت الوزارة باستخدام سجادة صلاة شخصية أثناء تأدية الصلاة، وذلك للحد من انتقال العدوى، إلى جانب التأكيد على غسل الملابس وأغطية الفراش جيدًا، وضرورة تجفيفها تحت أشعة الشمس بعد غسلها.

ولتعزيز الوقاية من الأمراض الفيروسية، نبهت وزارة الصحة لضرورة تجنب لمس العينين أو الأنف أو الفم دون غسل اليدين جيدًا، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات البسيطة تسهم بشكل كبير في الحفاظ على الصحة العامة خلال موسم الحج.

كما قدمت منظمة الصحة العالمية، عدد من النصائح التي ينبغي على كل حاج اتباعها خلال أداء مناسك الحج؛ لتجنب الإصابة بالأمراض التنفسية والإجهاد الحراري.

وأوصت منظمة الصحة العالمية، الحجاج وخاصة من يعانون من أمراض مزمنة، باصطحاب ما يفيد بحالتهم الصحية والأدوية التي يتناولونها واصطحاب كمية كافية من هذه الأدوية في أغلفتها الأصلية.

تنصح منظمة الصحة العالمية الحجاج بالتقيد بالإرشادات الصحية التالية:

* غسل اليدين بالماء والصابون أو بالمطهر، خاصة بعد السعال والعطس، وبعد استخدام المراحيض، وقبل تحضير وتناول الطعام، وبعد لمس الحيوانات

* استخدام المناديل عند السعال أو العطاس والتخلص منها في سلة النفايات

* ارتداء الكمامات عندما تكون في أماكن مزدحمة وتغييرها بكمامات جافة عند تبللها

* تجنب الاحتكاك المباشر بالأشخاص الذين يظهر عليهم الأمراض وتجنب مشاركة أدواتهم الشخصية

* تجنب الاحتكاك المباشر مع الإبل في المزارع أو الأسواق أو الحظائر و تجنب شرب الحليب غير المبستر أو تناول اللحوم النيئة أو المنتجات الحيوانية التي لم يتم طهيها جيدا

* الحرص على تنظيف اليدين قبل وبعد تناول الطعام وبعد الخروج من دورة المياه

* الحرص على غسل الخضار والفواكه الطازجة جيدا

* حفظ الطعام في درجات حرارة آمنة

* يجب طهي الطعام جيدا

* عدم تناول الأطعمة المطبوخة المكشوفة أو المخزنة خارج الثلاجة

أما لتجنب الإجهاد الحراري وضربات الحرارة، فتشمل النصائح:

* تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس وشرب كميات كافية من الماء خاصة الأفراد الأكبر سنا.

* ضرورة مراجعة الطبيب المعالج قبل الحج، للحجاج الذين يتناولون أدوية تؤدي إلى تفاقم الجفاف مثل مدرات البول.

اقرأ أيضًا:

ارتفاع الحرارة ورياح.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة

مواعيد تسليم الجوازات.. تنبيه من "السياحة" بشأن الحج 2025