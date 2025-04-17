سؤال برلماني لوزير الصحة بشأن خلو 117 وظيفة إكلينيكية بمستشفيات جامعة الإسكندرية

كتب - نشأت علي:

تقدمت سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بسؤال إلى وزير الصحة والسكان بشأن الأسباب الحقيقية وراء خلو 117 وظيفة من الوظائف الإكلينيكية للأطباء المقيمين بمستشفيات جامعة الإسكندرية ومعهد البحوث الطبية.

وتساءلت السعيد عما إذا كانت هذه الوظائف قد خلت نتيجة تقديم الأطباء لاستقالاتهم، مطالبة الوزارة بالكشف عما إذا كانت لديها إحصائية دقيقة بعدد الأطباء المستقيلين خلال العامين الماضيين، مع توضيح الأسباب التي دفعتهم إلى الاستقالة.

كما أثارت النائبة تساؤلاً حول ما إذا كان إقرار قانون المسئولية الطبية قد يؤدي إلى مزيد من الاستقالات في صفوف الأطباء، مشددة على ضرورة وجود خطة واضحة لدى الحكومة لتشجيع الأطباء على الاستمرار في العمل داخل مصر، والعمل على الحد من ظاهرة الاستقالات والهجرة إلى الخارج.

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