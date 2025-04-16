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اجتماع موسع بـ"الجبهة الوطنية" لوضع خطة لدفع الاقتصاد الوطني

11:17 م الأربعاء 16 أبريل 2025

حزب الجبهة الوطنية

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كتب- محمد أبو بكر:

عقدت الأمانات الاقتصادية الأربعة بحزب الجبهة الوطنية، اجتماعًا مشتركًا؛ لتعزيز التكامل والتنسيق بينها، ووضع خطة اقتصادية طموحة تسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني.

ضم الاجتماع، ممثلي أمانة الاستثمار والشؤون الاقتصادية برئاسة الدكتورة سحر نصر، وممثلين عن أمانة الصناعة والتجارة برئاسة رجل الأعمال أيمن الجميل، وممثلين عن أمانة المشروعات الصغيرة والمتوسطة برئاسة المهندس محمد الدخميسي، وممثلين عن أمانة ريادة الأعمال برئاسة د. ياسر عبد المقصود بالإضافة إلى مساعدي الأمين العام للحزب.

وناقش المشاركون سبل تفعيل التعاون بين الأمانات الأربعة بما يحقق أقصى استفادة من الإمكانات والخبرات المتاحة، والعمل على إعداد رؤية متكاملة لدعم القطاعات الإنتاجية، وتشجيع الاستثمار، وتوفير فرص العمل، بما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية نحو النمو الاقتصادي المستدام.

وأكد الحضور أهمية العمل المشترك بين الأمانات الاقتصادية في الحزب لصياغة سياسات ومبادرات قابلة للتطبيق، تدعم خطط الدولة التنموية وتفتح آفاقًا جديدة أمام القطاع الخاص ورواد الأعمال، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

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حزب الجبهة الوطنية رجل الأعمال أيمن الجميل الاقتصاد الوطني الاستثمار
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